В Пензенской области задержали старовера, подозреваемого в хищении ребенка

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26 июня 2019, 19:44Криминал
Четырехлетнего мальчика, похищенного две недели назад в Челябинске, нашли возле поселка Светлореченька Нижнеломовского района Пензенской области.
Ребенка забрал на глазах у матери 9 июня его биологический отец. О том, куда мужчина мог увезти мальчика, не догадывались даже родственники. По информации сотрудников главного управления МВД России по Челябинской области, с 2015 года мужчина примкнул к старообрядцам и проживал в различных религиозных общинах с новой спутницей и держал место своего проживания в тайне.
Его объявили в розыск, и спустя неделю поступила информация о том, что он вместе с ребенком может находиться в Нижнеломовском районе. Сотрудники правоохранительных органов начали прочесывать леса, проверять многочисленные заброшенные нежилые дома и постройки.
«Ребенок был найден в высокой траве вместе с женщиной. Отца мальчика с ними не было. Его поиски продолжились с прочесыванием леса и проверкой населенных пунктов района. Утром 18 июня подозреваемый был замечен жителями около села Прянзерки. По горячим следам сотрудниками межмуниципального отдела МВД «Нижнеломовский» были организованы поисковые мероприятия, в результате которых мужчина был задержан», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Мальчика вернули матери. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Подозреваемый доставлен в управление Следственного комитета России по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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