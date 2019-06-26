В Пензенской области задержали старовера, подозреваемого в хищении ребенка

Ребенка забрал на глазах у матери 9 июня его биологический отец. О том, куда мужчина мог увезти мальчика, не догадывались даже родственники. По информации сотрудников главного управления МВД России по Челябинской области, с 2015 года мужчина примкнул к старообрядцам и проживал в различных религиозных общинах с новой спутницей и держал место своего проживания в тайне.

Его объявили в розыск, и спустя неделю поступила информация о том, что он вместе с ребенком может находиться в Нижнеломовском районе. Сотрудники правоохранительных органов начали прочесывать леса, проверять многочисленные заброшенные нежилые дома и постройки.

«Ребенок был найден в высокой траве вместе с женщиной. Отца мальчика с ними не было. Его поиски продолжились с прочесыванием леса и проверкой населенных пунктов района. Утром 18 июня подозреваемый был замечен жителями около села Прянзерки. По горячим следам сотрудниками межмуниципального отдела МВД «Нижнеломовский» были организованы поисковые мероприятия, в результате которых мужчина был задержан», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Мальчика вернули матери. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Подозреваемый доставлен в управление Следственного комитета России по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается.