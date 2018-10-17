Пензенец погорел на покупке телевизора через интернет

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17 октября 2018, 16:07Криминал
37-летний мужчина, став жертвой обмана, обратился в полицию Пензенского района.
Выяснилось, что мужчина на одном из сайтов увидел объявление о продаже телевизора с диагональю 49 дюймов. Была указана цена – 25000 рублей. Пензенец перечислил всю сумму на счет банковской карты и стал ждать покупку. Потом оказалось, что сайт заблокирован.
По факту мошенничества проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Чтобы избежать обмана через интернет, рекомендуется обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», - предупредили жителей области полицейские.
О том, как не стать жертвой мошенников, также можно узнать в нашем брифинге, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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