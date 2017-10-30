30 октября 2017, 13:02Происшествия Пензенец погиб во время приготовления еды В ночь на 30 октября в Пензе погиб мужчина.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, трагедия произошла на улице Лебедевской, 26. При приготовлении еды в жилище произошло задымление без возграния. Погиб 63-летний мужчина.

Причину смерти установят в ходе следствия.

К устранению последствий происшествия привлекали девять человек при помощи трех единиц спецтехники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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