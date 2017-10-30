Пензенец погиб во время приготовления еды

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 октября 2017, 13:02Происшествия
В ночь на 30 октября в Пензе погиб мужчина.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, трагедия произошла на улице Лебедевской, 26. При приготовлении еды в жилище произошло задымление без возграния. Погиб 63-летний мужчина.
Причину смерти установят в ходе следствия.
К устранению последствий происшествия привлекали девять человек при помощи трех единиц спецтехники, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
30 октября 2017, 19:48В Пензе 50 студентов участвуют в «Школе парламентаризма»
30 октября 2017, 19:42В Пензе к административной ответственности привлекли 150 пешеходов
30 октября 2017, 19:37Члены агитпоезда ЛДПР выслушали проблемы пензенцев
30 октября 2017, 19:25Главе администрации Кузнецка вручили диплом за вклад в развитие хоккея
30 октября 2017, 19:05В Пензе представили коллекцию детской одежды
30 октября 2017, 18:59В Пензе отметили 99-летие со дня создания комсомола
30 октября 2017, 18:41Пензенские студенты за 48 часов создали IT-проекты
30 октября 2017, 17:59В Пензе незаконно торговали колбасой