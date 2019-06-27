27 июня 2019, 15:06Криминал

Пензенец погиб из-за острого языка

В Пензе вынесли приговор 54-летнему мужчине, который умышленно причинил тяжкий вред здоровью человека.

По данным следствия, вечером 7 февраля пензенец пришел в гости к знакомому. В ходе посиделок хозяин дома начал нецензурно высказываться в адрес гостя и его матери. За это тот избил мужчину, собрался и ушел домой. Житель Пензы подумал, что приятель сам придет в себя и не стал вызывать «скорую».

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Отмечено, что виновного заключили под стражу на время следствия. Раньше он уже был судим за кражу и покушение на нее. За новое преступление ему назначили наказание – восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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