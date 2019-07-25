Пензенец подозревается в угоне автомобиля со стоянки

У жителя Пензы украли автомобиль, который он оставил на стоянке перед тем, как отправиться на работу.

Мужчина сразу обратился в полицию. Потерпевший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что в автомобиле не было сигнализации. Он был закрыт на ключ, аккумулятор отсоединен, также был заблокирован руль. Однако это не помешало злоумышленнику. Стражам порядка удалось быстро найти вора. Им оказался ранее судимый молодой человек. Подозреваемый сознался в содеянном. Он рассказал, что был пьян и, как оказалось, уже успел вынести часть ценных вещей из украденного автомобиля.

«Подозреваемый, разбив окно, проник в салон автомобиля и завел двигатель. После, покатавшись по городу, он отогнал машину в одно из сел Белинского района, где оставил его в лесополосе с намерением вернуться за ним. На данный момент автомобиль 2007 года выпуска возвращен владельцу», - прокомментировал следователь отдела по расследованию преступлений на территории обслуживаемой УП №4, №5 следственного управления УМВД России по Пензе Максим Кравченков.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.