Пензенец подозревается в совращении детей через соцсети

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19 сентября 2018, 19:53Криминал
Сотрудники отдела «К» вышли на след мужчины, развращавшего детей через социальные сети. После недолгого наблюдения злоумышленника задержали.
Как выяснили полицейские, 36-летний пензенец создавал фейковые аккаунты и от имени 10-11-летней девочки переписывался с несовершеннолетними. Рано или поздно он в общении переходил к интимным темам и присылал на страницы своих собеседников взрослые изображения.
«В ходе переписки злоумышленник склонял детей к обмену фотографиями интимного содержания, затем методами психологического давления и шантажа заставлял их пересылать ему фото и видео сцен сексуального характера», - рассказал начальник отдела «К».
«Часть детей выполняла его требования, другие - отказывались и прекращали с ним общение. Всего потерпевшими признаны 75 несовершеннолетних детей - от 7 до 15 лет из Пензы, Кемеровской области, а также Удмуртии и Хакасии», - прокомментировал следователь по особо важным делам СУ СКР по Пензенской области Иван Свечников.
Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники нашли доказательства его незаконной деятельности. Анализ найденных улик показал, что, в первую очередь, мужчину интересовали дети из неблагополучных семей или дети, которые были без особого родительского контроля. Сам задержанный полностью признал свою вину. Через него правоохранители вышли на несколько других человек с аналогичными увлечениями.
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