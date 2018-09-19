Пензенец подозревается в совращении детей через соцсети

Как выяснили полицейские, 36-летний пензенец создавал фейковые аккаунты и от имени 10-11-летней девочки переписывался с несовершеннолетними. Рано или поздно он в общении переходил к интимным темам и присылал на страницы своих собеседников взрослые изображения.

«В ходе переписки злоумышленник склонял детей к обмену фотографиями интимного содержания, затем методами психологического давления и шантажа заставлял их пересылать ему фото и видео сцен сексуального характера», - рассказал начальник отдела «К».

«Часть детей выполняла его требования, другие - отказывались и прекращали с ним общение. Всего потерпевшими признаны 75 несовершеннолетних детей - от 7 до 15 лет из Пензы, Кемеровской области, а также Удмуртии и Хакасии», - прокомментировал следователь по особо важным делам СУ СКР по Пензенской области Иван Свечников.

Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники нашли доказательства его незаконной деятельности. Анализ найденных улик показал, что, в первую очередь, мужчину интересовали дети из неблагополучных семей или дети, которые были без особого родительского контроля. Сам задержанный полностью признал свою вину. Через него правоохранители вышли на несколько других человек с аналогичными увлечениями.