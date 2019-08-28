Пензенец подозревается в оформлении кредита на чужой паспорт

В Пензе задержан сотрудник салона сотовой связи, который подозревается в мошенничестве. Молодой человек оформил кредит по чужому паспорту. Жертвой аферы стал его 59-летний клиент.

В марте 2019 года житель Пензы Николай Барабанщиков впервые получил письмо с требованием произвести выплаты по кредиту. Мужчина не спешил расплачиваться с долгами, ведь он не оформлял никаких займов. После очередного звонка по телефону Николай Барабанщиков был вынужден обратиться в полицию.

«Вначале гражданин решил, что его пытаются обмануть мошенники, однако в процессе общения с работниками банка выяснилось, что на его имя в сентябре 2018 года был оформлен потребительский кредит на приобретение мобильного телефона стоимостью 19 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что к совершению мошенничества причастен 21-летний житель села Засечное, который работал в салоне сотовой связи в областном центре», - прокомментировал начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по Пензе Владимир Клишин.

Молодой человек дал признательные показания. По факту мошенничества в сфере кредитования было возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предупреждают: если при оформлении различных договоров от вас требуют предоставить паспорт или другие удостоверяющие личность документы, выясните, для каких именно целей они нужны и будет ли обеспечена безопасность ваших персональных данных. В случае возникновения спорных ситуаций с кредитными организациями по поводу займов, которые вы не оформляли, немедленно обращайтесь в полицию.