Пензенец подозревается в контрабанде наркотиков

«В отделе полиции в ходе личного осмотра у гражданина было изъято сильнодействующее вещество массой более десяти граммов. Он сказал, что заказал препараты для личного потребления в целях наращивания мышечной массы», - прокомментировал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

В 2018 году за контрабанду сильнодействующих веществ было возбуждено 24 уголовных дела. В полиции предупреждают о негативном влиянии вышеназванных препаратов на организм, вплоть до летального исхода.