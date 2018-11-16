16 ноября 2018, 19:57Криминал

Пензенец подозревается в контрабанде наркотиков

Полиция задержала жителя Пензы, который подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ.

«В отделе полиции в ходе личного осмотра у гражданина было изъято сильнодействующее вещество массой более десяти граммов. Он сказал, что заказал препараты для личного потребления в целях наращивания мышечной массы», - прокомментировал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

В 2018 году за контрабанду сильнодействующих веществ было возбуждено 24 уголовных дела. В полиции предупреждают о негативном влиянии вышеназванных препаратов на организм, вплоть до летального исхода.

Криминал
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