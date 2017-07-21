21 июля 2017, 15:33Общество Пензенец поднял тревогу из-за тещи, но было поздно Житель Пензы не смог достучаться в квартиру на ул. Московской к теще.

Около семи утра пензенец обратился в поисково-спасательную службу. Он сообщил, что его 84-летняя теща не реагирует на звонки и стуки в дверь.

Спасатели в присутствии полицейских проникли в квартиру и обнаружили пожилую женщину мертвой, сообщает пресс-служба регионального УЖКХ и ГЗН.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/07/21/14155742