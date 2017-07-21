Пензенец поднял тревогу из-за тещи, но было поздно

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21 июля 2017, 15:33Общество
Житель Пензы не смог достучаться в квартиру на ул. Московской к теще.
Около семи утра пензенец обратился в поисково-спасательную службу. Он сообщил, что его 84-летняя теща не реагирует на звонки и стуки в дверь.
Спасатели в присутствии полицейских проникли в квартиру и обнаружили пожилую женщину мертвой, сообщает пресс-служба регионального УЖКХ и ГЗН.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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