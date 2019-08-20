Пензенец поделился в Сети снимком легковушки, лежащей на боку

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20 августа 2019, 17:37Происшествия
20 августа в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в селе Ленино произошло ДТП.
«Село Ленино, в самом начале со стороны Кондоля. На месте - сотрудники ДПС», - рассказал очевидец, уточнив, что сделал фото в 13.20.
Как именно черная иномарка оказалась на обочине лежащей на боку, неизвестно.
«Это с горы через мост прямо проехал», - отметил в комментариях подписчик Виталий.
Официальной информации о наличии пострадавших и причинах произошедшего нет.
Ранее информагентство сообщало о том, что в Сети появилась запись момента аварии с участием четырех автомобилей в Арбеково, которая произошла вечером 19 августа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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