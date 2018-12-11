Пензенец подбил несовершеннолетнего брата на грязные дела

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в конце декабря 2017 года сельчанин предложил своему несовершеннолетнему троюродному брату совершить преступление. Взамен он обещал парню деньги. Подросток согласился.

Вечером родственники приехали в Кузнецк, увидели там двух женщин и решили их ограбить. Сельчане подбежали, выхватили из их рук сумки и скрылись. Так они причинили одной из кузнечанок ущерб – более 7000 рублей, а другой – более 12000 рублей.

В результате мужчине назначили пять лет и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и шесть месяцев, а его пособнику – два года и шесть месяцев «условки» с испытательным сроком на три года. Отмечается, что на момент вынесения приговора сельчанину уже исполнилось 18 лет.

Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».