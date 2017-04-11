Пензенец поблагодарил ЖКХ за «чистый» воздух

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11 апреля 2017, 14:31Общество
Пензенец пожаловался на уборку ул. Набережной реки Мойки.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live». Очевидец уборки также выложил видео, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Вот так убирают Набережную реки Мойки. «Спасибо» ЖКХ за чистый воздух и улицы», - написал горожанин.
«А потом удивляются, откуда аллергия и астма», - прокомментировал другой пензенец.
«Так "убирают" весь город .... Пыль поднимают . Воду экономят ...» - написала пензячка.
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