11 апреля 2017, 14:31Общество Пензенец поблагодарил ЖКХ за «чистый» воздух Пензенец пожаловался на уборку ул. Набережной реки Мойки.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live». Очевидец уборки также выложил видео, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Вот так убирают Набережную реки Мойки. «Спасибо» ЖКХ за чистый воздух и улицы», - написал горожанин.

«А потом удивляются, откуда аллергия и астма», - прокомментировал другой пензенец.

«Так "убирают" весь город .... Пыль поднимают . Воду экономят ...» - написала пензячка.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live