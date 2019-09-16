Пензенец победил на всероссийском урбанистическом хакатоне

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16 сентября 2019, 14:34Общество
В Сургуте завершился всероссийский урбанистический хакатон «Города», в котором принимал участие студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Никита Истюшкин.
Участники представили свои проекты. В результате, победителями стали пензенец, Лариса Колесникова из Москвы и Наталия Яньшина, которая представляла Воронежскую область, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Роскультцентр».
«Сначала нам с командой было сложно взаимодействовать друг с другом. Но у нас получилось подготовить интересный, актуальный проект. С нетерпением будем ждать реализации», - поделился Никита Истюшкин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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