В Пензе задержали распространителя наркорекламы

В Пензе задержали мужчину, который распространял рекламу с предложениями купить наркотики.

«Пошел в магазин купить поесть, там меня взяли под мышки и в машину повели», - сказал задержанный.

«23-летний житель Пензы уделял много времени мониторингу социальных сетей и мессенджеров. Решив подзаработать, молодой человек заказал изготовление печатной продукции с информацией об интернет-магазинах, торгующих запрещенными веществами. Он приготовил к расклеиванию 6000 стикеров.

«Сотрудники полиции напоминают, что за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по статье «Незаконное рекламирование и пропаганда наркотических веществ», - прокомментировала заместитель начальника отдела НК УМВД России по Пензенской области Ирина Осетрова.

По данному факту идет расследование, все обстоятельства будут выяснены и приняты дальнейшие решения.