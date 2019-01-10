Пензенец перевел 92 тысячи за несуществующую «Приору»

В Пензенской области разыскивается интернет-мошенник. Он опубликовал на одном из сайтов объявление о продаже легкового автомобиля «Лада Приора» за 92 тысячи рублей.

В полицию обратился молодой человек, который сообщил, что перевел по просьбе продавца всю сумму на его банковскую карту. Якобы хозяину машины срочно нужны были деньги на операцию для ребенка. Покупателю он сказал, что автомобиль находится в Каменке. Однако оказалось, что адреса, который назвал злоумышленник, не существует.



«Стал звонить продавцу, однако телефон был выключен. Так и не связался с ним и понял, что стал жертвой мошенника», - рассказала потерпевший.

«В настоящий момент идет проверка с целью выяснения всех обстоятельств. Проводятся мероприятия, направленные на установление виновного лица. Полиция региона напоминает, ни в коем случае не доверяйте информации, поступающей из непроверенных источников. Убедитесь в порядочности продавца, который реализует товар через интернет», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Жителей региона просят быть бдительными и не доверять интернет-продавцам, а в случае просьб заранее перевести деньги на карту или счет - сразу же обращаться в полицию.