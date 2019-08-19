Пензенец перечислил «лишние» 66 тыс. мошеннику

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19 августа 2019, 15:06Криминал
41-летний пензенец лишился сбережений и обратился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, пензенец решил сдать в аренду квартиру и разместил объявление на одном из сайтов в интернете. Спустя какое-то время ему позвонил незнакомец, который сказал, что заинтересован предложением и готов внести предоплату за жилье – 12 тысяч рублей.
«Под предлогом внесения задатка он попросил продиктовать номер банковской карты, что арендодатель и сделал. Затем незнакомец перезвонил и сказал, что случайно перевел лишние 66 тыс. рублей, и попросил вернуть эти деньги», - добавили в ведомстве.
Когда пензенец перечислил деньги, незнакомец перестал выходить на связь.
Сотрудники полиции рекомендуют пензенцам избегать каких-либо сделок с виртуальными покупателями, не перечислять деньги на неизвестные телефонные номера и счета, не называть данные карт и не выполнять никаких действий с ними, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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