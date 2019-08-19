Пензенец перечислил «лишние» 66 тыс. мошеннику

По данным пресс-службы регионального управления МВД, пензенец решил сдать в аренду квартиру и разместил объявление на одном из сайтов в интернете. Спустя какое-то время ему позвонил незнакомец, который сказал, что заинтересован предложением и готов внести предоплату за жилье – 12 тысяч рублей.

«Под предлогом внесения задатка он попросил продиктовать номер банковской карты, что арендодатель и сделал. Затем незнакомец перезвонил и сказал, что случайно перевел лишние 66 тыс. рублей, и попросил вернуть эти деньги», - добавили в ведомстве.

Когда пензенец перечислил деньги, незнакомец перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции рекомендуют пензенцам избегать каких-либо сделок с виртуальными покупателями, не перечислять деньги на неизвестные телефонные номера и счета, не называть данные карт и не выполнять никаких действий с ними, пишет ИА «Пенза-Пресс».