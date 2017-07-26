26 июля 2017, 15:32Криминал Пензенец перечислил 149 тыс рублей за несуществующий трактор Житель Пензы решил купить трактор, но стал жертвой обмана.

34-летний мужчина нашел объявление о продаже на одном из интернет-сайтов. Пензенец позвонил по указанному номеру, его попросили перечислить 149 тысяч рублей на расчетный счет. Мужчина выполнил условия сделки, но трактор так и не увидел, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к совершению преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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