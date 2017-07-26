Пензенец перечислил 149 тыс рублей за несуществующий трактор

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 июля 2017, 15:32Криминал
Житель Пензы решил купить трактор, но стал жертвой обмана.
34-летний мужчина нашел объявление о продаже на одном из интернет-сайтов. Пензенец позвонил по указанному номеру, его попросили перечислить 149 тысяч рублей на расчетный счет. Мужчина выполнил условия сделки, но трактор так и не увидел, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к совершению преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
26 июля 2017, 18:34В Пензенской области проверяют образовательные учреждения
26 июля 2017, 18:07Белозерцев предлагает сделать выставку продукции строительных компаний
26 июля 2017, 17:59На приеме у депутата Госдумы Сергея Есякова говорили об охоте и свалках
26 июля 2017, 17:34В Пензе состоялось бракосочетание тысячной пары года
26 июля 2017, 17:09В Пензе жители шести улиц останутся без воды
26 июля 2017, 16:37Пензячка купила курицу со следами проколов
26 июля 2017, 16:03Пензу в рамках автопробега посетит известный пловец Марк Хенрикс
26 июля 2017, 15:32Пензенец перечислил 149 тыс рублей за несуществующий трактор