Пензенец ответит за организацию подпольного казино

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30 января 2019, 13:02Криминал
26-летнего жителя Пензы обвиняют в организации азартных игр.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в августе 2017 года мужчина решил организовать подпольное казино. Для этого он закупил оборудование с необходимым программным обеспечением, позволяющим играть на деньги. После этого он арендовал земельный участок и поставил там ларек и установил автоматы. Все деньги, полученные от игр, он забирал себе.
В начале июня 2018 года полицейские прикрыли незаконный бизнес и изъяли оборудование. В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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