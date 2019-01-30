Пензенец ответит за организацию подпольного казино

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в августе 2017 года мужчина решил организовать подпольное казино. Для этого он закупил оборудование с необходимым программным обеспечением, позволяющим играть на деньги. После этого он арендовал земельный участок и поставил там ларек и установил автоматы. Все деньги, полученные от игр, он забирал себе.

В начале июня 2018 года полицейские прикрыли незаконный бизнес и изъяли оборудование. В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».