30 января 2019, 13:02Криминал

Пензенец ответит за организацию подпольного казино

26-летнего жителя Пензы обвиняют в организации азартных игр.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в августе 2017 года мужчина решил организовать подпольное казино. Для этого он закупил оборудование с необходимым программным обеспечением, позволяющим играть на деньги. После этого он арендовал земельный участок и поставил там ларек и установил автоматы. Все деньги, полученные от игр, он забирал себе.

В начале июня 2018 года полицейские прикрыли незаконный бизнес и изъяли оборудование. В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-2336610/

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