Пензенец ответит за организацию подпольного казино

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, летом 2017 года мужчина решил открыть игорный бизнес. Он нашел акционерное общество, которое занимается лицензированной букмекерской деятельностью, разрешенной на территории РФ, ввел представителя компании в заблуждение и получил одобрение на открытие двух пунктов приема ставок в Пензе под брендом организации.

Предприниматель арендовал два помещения, в которых поставил 13 игровых автоматов, на каждый из которых установил программное обеспечение для незаконного проведения азартных игр с денежным выигрышем. В результате компании был причинен ущерб в особо крупном размере, поскольку общая стоимость 13 объектов составляет более 2,6 млн рублей.

Работникам, которых нанял бизнесмен, он говорил, что деятельность - законная.

В результате пензенцу назначили наказание один год и шесть месяцев 10 суток лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».