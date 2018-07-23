Пензенец ответит за незаконное хранение боеприпасов

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23 июля 2018, 12:04Криминал
Жителя Пензенского района осудили за незаконное хранение боеприпасов.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда, мужчина, у которого не было специального разрешения, хранил дома 14 патронов для нарезного огнестрельного оружия, они относятся к категории боеприпасов.
Мужчина признал свою вину, ему назначили ограничение свободы. Срок наказания в пресс-службе не указали. Пензенцу нельзя будет покидать район, переезжать или менять место пребывания, не имея на это специализированное разрешение.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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