23 июля 2018, 12:04Криминал

Пензенец ответит за незаконное хранение боеприпасов

Жителя Пензенского района осудили за незаконное хранение боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда, мужчина, у которого не было специального разрешения, хранил дома 14 патронов для нарезного огнестрельного оружия, они относятся к категории боеприпасов.

Мужчина признал свою вину, ему назначили ограничение свободы. Срок наказания в пресс-службе не указали. Пензенцу нельзя будет покидать район, переезжать или менять место пребывания, не имея на это специализированное разрешение.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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