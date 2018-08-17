Пензенец отсудил у мэрии более 200000 руб за упавшее на машину дерево

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17 августа 2018, 10:33Общество
Житель Пензы, на машину которого упало дерево, сумел взыскать с администрации города причиненный ущерб.
По данным суда, 21 июня 2015 года мужчина припарковал «Ладу Ларгус» около дома №8 по улице Юбилейной. Днем на машину упал клен, в результате повреждения получили двери, крыша и другие части транспортного средства.
В администрацию Пензы он направил претензию с требованием выплатить причиненный ущерб, но ему пришел отказ. Якобы было невозможно установить ответственного за содержание объектов благоустройства.
Суд пришел к выводу, что именно администрация должна отвечать за случившееся, потому что она является собственником земли, где росло дерево. После проведенной экспертизы выяснилось, что упавший клен находился в аварийном состоянии.
«В результате в пользу пензенца суд решил взыскать ущерб в 170 076 руб., и более 43 000 руб. – расходы, связанные с экспертными исследованиями и оплатой услуг представителя», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
Представитель ответчика подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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