Пензенец отсудил у энергетиков более 100 тыс руб за лопнувшие батареи

Житель Пензы отсудил у энергоснабжающей организации компенсацию за то, что у него в квартире лопнули батареи.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, 30 января энергоснабжающая организация прекратила подачу электроэнергии в дом мужчины. Хозяин жилища в это время отсутствовал. Он обнаружил, что нет света только 3 февраля. За это время деформировался расширительный бачок котла отопления, и лопнуло восемь алюминиевых радиаторов.

В результате организация должна будет заплатить мужчине ущерб – 103 тысячи рублей, а также траты на проведение оценки – 5000 рублей, расходы по оплате услуг представителя – 2000 рублей и госпошлину – 3260 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».