Пензенец отсудил у дорожников почти 300 тыс руб

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22 ноября 2018, 12:36Общество
После ДТП пензенец обратился в суд, чтобы взыскать с водителя – второго участника аварии – деньги на ремонт поврежденной машины. Однако эту обязанность возложили на дорожную организацию.
Установлено, что авария произошла на улице Антонова 22 января. Столкнулись Lada и Hyundai. Иномарка получила повреждения на 242805,04 рублей.
При рассмотрении дела выяснилось, что ДТП произошло не по вине водителей, а из-за ненадлежащего содержания МУП «Пензадормост» участка дороги.
«Свидетели подтвердили, что Lada ехала со скоростью не более 40-50 км/ч. Не доезжая моста, машина попала правыми колесами в яму на краю дороги. Автомобиль стало мотать, вынесло на встречную полосу, затем обратно и отнесло к стоявшему на обочине автомобилю истца», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.
Таким образом, суд обязал МУП выплатить пензенцу 273433,09 рублей. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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