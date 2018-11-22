Пензенец отсудил у дорожников почти 300 тыс руб

После ДТП пензенец обратился в суд, чтобы взыскать с водителя – второго участника аварии – деньги на ремонт поврежденной машины. Однако эту обязанность возложили на дорожную организацию.

Установлено, что авария произошла на улице Антонова 22 января. Столкнулись Lada и Hyundai. Иномарка получила повреждения на 242805,04 рублей.

При рассмотрении дела выяснилось, что ДТП произошло не по вине водителей, а из-за ненадлежащего содержания МУП «Пензадормост» участка дороги.

«Свидетели подтвердили, что Lada ехала со скоростью не более 40-50 км/ч. Не доезжая моста, машина попала правыми колесами в яму на краю дороги. Автомобиль стало мотать, вынесло на встречную полосу, затем обратно и отнесло к стоявшему на обочине автомобилю истца», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.

Таким образом, суд обязал МУП выплатить пензенцу 273433,09 рублей. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».