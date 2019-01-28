Пензенец отсудил у дорожников деньги на ремонт иномарки

Пензенец отсудил у дорожной организации деньги на ремонт автомобиля, который пострадал из-за ямы на проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 13 декабря 2017 года мужчина ехал на автомобиле Land Rover со скоростью не более 30-40 км. На участке дороги по улице Онежской он влетел в выбоину, которая была заполнена водой. В результате иномарка получила сильные механические повреждения.

Эксперты выяснили, что в этой ситуации действительно прав владелец машины, так как на проезжей части была выбоина длиной 1,3 м, шириной 0,9 м, глубиной 0,20 м, никаких предупредительных знаков или ограждений установлено не было.

Представитель организации не согласился с иском, он считает, что водитель должен был внимательнее смотреть на дорогу.

В результате, суд решил, что автолюбитель не мог избежать ДТП, так как выбоина была большая, кроме того, ее не было видно из-за лужи. Теперь, МУП «Пензадормост» должен будет заплатить мужчине 166 113 рублей на ремонт машины, более 24 тысяч рублей - на судебные расходы. Помимо этого, компания оплатит стоимость экспертизы.

Не согласившись с решением, представитель организации подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».