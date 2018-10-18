Пензенец отсудил у дорожников 140 тыс руб за отлетевший кусок асфальта

Житель Пензы обратился в суд с иском к МУП «Пензадормост», чтобы ему возместили ущерб после ДТП.

Установлено, что пензенец ехал на Kia Rio по улице Баумана. Из-под колес встречного авто отлетел фрагмент асфальтового покрытия, который угодил в его иномарку. В результате автомобиль получил повреждения, ремонт его обошелся в 101820 рублей.

Представитель МУПа с иском не согласился, считая, что они не виновны в случившемся. По его мнению, отвечать за отлетевший кусок асфальта должна организация, реконструировавшая дорогу либо казна города. А представитель ЖКХ заявил, что водители должны избегать наезда на камни на дорогах, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.

В результате суд пришел к выводу, что обязанность содержания данной дороги лежит именно на «Пензадормосте», поэтому предприятие должно следить за состояние покрытия. С организации решено взыскать материальный ущерб по восстановлению авто, утрату его товарной стоимости и судебные расходы, всего - 140573 руб.

Решение суда в законную силу не вступило. МУП «Пензадормост» не согласилось с наказанием и подало апелляционную жалобу, пишет ИА «Пенза-Пресс».