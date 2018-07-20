Пензенец отсудил у автомойки более 80 тыс руб за испорченный радиатор

Житель Пензы отсудил у владельца автомойки более 80 тысяч рублей за поврежденный во время оказания услуги радиатор.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, ночью 30 апреля 2016 года мужчина приехал на автомойку, чтобы вымыть кузов, пластик и радиатор своей иномарки. Заказом занялась девушка, которая официально не была работницей мойки.

В тот момент, когда она приступила к мытью радиатора, из него вылетела сетка для охлаждения. В результате клиенту предложили 500 или 1000 рублей за причиненный ущерб, но он отказался от денег, потому что реальный ущерб - 50 029 рублей.

Мужчина произвел экспертную оценку вреда машины и с заключением от специалистов обратился в суд с требованием взыскать в его пользу указанную сумму, неустойку и штраф.

Владелец заведения заявил, что автолюбитель не доказал факт повреждения машины именно на автомойке, в то время как реальной причиной поломки является изношенность иномарки. Более того, предприниматель счел завышенной заявленную сумму ущерба. Но он не представил доказательств, которые бы свидетельствовали о его непричастности к случившемуся.

В результате суд встал на сторону автолюбителя и постановил частично удовлетворить его требования. В его пользу взыскали 50 029 рублей, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя - 25 014 рублей, расходы на экспертизу - 6 000 рублей и госпошлину.

Не согласившись с решением, владелец автомойки подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».