11 апреля 2017, 10:31Криминал Пензенец отправится в тюрьму за сбыт наркотиков Жителю Пензенской области вынесли приговор за сбыт наркотиков в областном центре.

«Используя систему «закладок» в тайники, передавая информацию о них через SMS, получая оплату через электронную систему, с августа по сентябрь 2016 года трое подельников осуществляли свой преступный бизнес бесконтактным способом с использованием мер конспирации», - сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Одного из злоумышленников удалось задержать. При нем специалисты областного УФСБ нашли около 15 граммов героина, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Ленинский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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