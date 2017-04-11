Пензенец отправится в тюрьму за сбыт наркотиков

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11 апреля 2017, 10:31Криминал
Жителю Пензенской области вынесли приговор за сбыт наркотиков в областном центре.
«Используя систему «закладок» в тайники, передавая информацию о них через SMS, получая оплату через электронную систему, с августа по сентябрь 2016 года трое подельников осуществляли свой преступный бизнес бесконтактным способом с использованием мер конспирации», - сообщили в пресс-службе областного УФСБ.
Одного из злоумышленников удалось задержать. При нем специалисты областного УФСБ нашли около 15 граммов героина, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Ленинский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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