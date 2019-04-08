Пензенец отомстил полицейскому за брата

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08 апреля 2019, 14:03Криминал
Жителя Земетчинского района Пензенской области осудили за избиение полицейского.
Как сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда, ночью 2 февраля сотрудники ДПС остановили машину. Инспекторы просили водителя показать права, но автолюбитель отказался это делать и уехал. Нарушителя арестовали на семь суток.
Старший брат задержанного решил отомстить за него. 7 февраля он выпил и пошел выяснять отношения с полицейским, который остановил автолюбителя. Он встретил инспектора, схватил его за одежду и толкнул так, что тот спиной ударился о припаркованную сзади машину.
В результате земетчинца оштрафовали на 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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