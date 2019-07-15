Пензенец от удара током упал в котлован

В Пензе спасатели подняли мужчину из котлована глубиной около двух метров.

13 июля в 9.40 дежурному спасательной службы сообщили о том, что в районе дома №174 по улице Терновского электрика ударило током, после чего он упалл в котлован.

В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра сообщили, что во время падения мужчина получил травмы. Его пришлось доставать с помощью спинального щита.

После специалисты передали пострадавшего медикам, пишет ИА «Пенза-Пресс».