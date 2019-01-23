Пензенец опубликовал видео с опасными маневрами водителя-лихача

В Пензе «Приора» пронеслась по встречке. Это зафиксировала камера видеорегистратора.

Инцидент произошел в микрорайоне Пенза-3. Судя по ролику, размещенному в интернете, машина с регистратором двигалась по дороге, в какой-то момент слева вылетело серебристое авто отечественного производства. Машина промчалась по полосе для встречного движения, которую разделяют две сплошные линии разметки.

Согласно КоАП, за езду по встречной полосе водителю грозит штраф - 5000 рублей. В некоторых случаях возможно лишение прав, пишет ИА «Пенза-Пресс».