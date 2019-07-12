Пензенец опубликовал видео аварии с опрокинувшейся легковушкой

Житель Пензы опубликовал в Сети видеозапись с места ДТП, которое произошло утром 12 июля .

Ролик появился в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Она рассказал, что машина лежала в кювете на золотаревской дороге, которая ведет в сторону Леонидовки.

Напомним, авария произошла примерно в 10.00. Официальной информации о ДТП и подробностей случившегося нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».