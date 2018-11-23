Пензенец оплатил штраф за нарушение, которое не совершал

В телерадиокомпанию «Экспресс» обратился автомобилист, который не согласен с присланным ему штрафом. Мужчина попросил журналистов, а до этого сотрудников Госавтоинспекции, ответить всего на один вопрос: «Красный или зеленый свет показывает светофор?». На фотографиях, действительно, отчетливо видно: автомобиль движется на зеленый сигнал. Однако текст письма сообщает об обратном: мужчина нарушил правила дорожного движения и обязан заплатить штраф в тысячу рублей.

Вряд ли кто-то из автомобилистов подозревает, что за соблюдение правил дорожного движения тоже может прийти штраф. Денис Дмитриев доказывает это на собственном примере. В конце сентября на перекрестке улиц Урицкого и Бакунина он точно также двигался в общем потоке, а спустя несколько дней получил письмо из Госавтоинспекции с требованием оплатить штраф якобы за проезд на красный свет. На снимках, которые, казалось бы, должны подтверждать нарушение, отчетливо виден зеленый сигнал светофора. Однако доказать свою правоту оказалось не просто.



«Мне сказали написать в электронном виде на сайте ГИБДД, заполнить заявку, и они ответят. Я заполнил, отправил, номер постановления, все написал. Приходит ответ тоже в письменном виде: то, что вы сделали, - правильно, но не поставили электронную подпись. Поехал в ГАИ, прошел три кабинета, хотел лично письменно подать заявку. Мне говорят, что закон им запрещает работать с гражданами вплотную», - рассказал пензенец.

Прикрепить к обращению электронную подпись Денису все же удалось, и теперь он ждет очередного ответа из Госавтоинспекции. Но время идет, а у оплаты штрафов есть установленные сроки, а потому автовладельцу пришлось оплатить половину суммы, и теперь рассчитывает, что государство ему вернет эти деньги.



Прокомментировать этот случай в Гоставтоинспекции корреспондентам ТРК «Экспресс» пообещали в ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий.