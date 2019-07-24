Пензенец опасается за жизни детей, которые играют возле гигантской ямы

Житель Пензы рассказал в Сети об огромной яме, которая находится на улице 8 Марта.

Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что яма находится возле дома №17.

«Ограждений никаких нет. Рядом играют дети, они запросто могут упасть в эту яму и разбиться», - написал автор поста.

Однако, судя по фото, возле ямы были предупредительные ленты, но их кто-то сорвал. На земле лежит столбик, на котором они держались.

Официальной информации нет. Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».