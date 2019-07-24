Пензенец опасается за жизни детей, которые играют возле гигантской ямы

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24 июля 2019, 13:33Общество
Житель Пензы рассказал в Сети об огромной яме, которая находится на улице 8 Марта.
Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что яма находится возле дома №17.
«Ограждений никаких нет. Рядом играют дети, они запросто могут упасть в эту яму и разбиться», - написал автор поста.
Однако, судя по фото, возле ямы были предупредительные ленты, но их кто-то сорвал. На земле лежит столбик, на котором они держались.
Официальной информации нет. Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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