Пензенец ограбил знакомого из-за невозвращенного долга

02 февраля 2020, 19:56Криминал
21-летний пензенец может угодить за решетку за то, что хотел вернуть свой долг, избив должника и отняв у него мобильный телефон. Об этом в полиции узнали от самого потерпевшего - он обратился с заявлением в ближайший отдел.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, установила свидетелей и очевидцев. Выяснили, что причастен 21-летний житель областного центра, привлекавшийся к уголовной ответственности», - рассказала следователь ОП № 4-5 УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.
Задержанный признался в содеянном и пояснил, что пойти на крайние меры его заставило то, что потерпевший был ему должен 5000 рублей и нарушил все оговоренные ранее сроки. Сначала он просил об отсрочке, а потом вовсе перестал реагировать на звонки. Теперь в отношении кредитора возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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