Пензенец обвинил ТЦ в неверном размещении эвакуационной таблички

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02 апреля 2018, 15:34Общество
Пензенцы в Сети обсуждают неоднозначный снимок, автор которого утверждает, что запечатлел серьезное правонарушение - якобы неверно размещенную в одном из ТЦ табличку, обозначающую «Запасной выход».
Горожанин разместил пост в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
«В субботу 31.03.18 г. ходили с семьей в кинотеатр, расположенный на третьем этаже ТЦ. Сеанс закончился примерно в 20.45. При выходе с третьего этажа обратил внимание, что табличка, обозначающая «Запасной выход», указывает на отдел с одеждой, который уже к тому времени был наглухо закрыт рольставней.
Получается, что руководитель ТЦ сдал в аренду магазину эвакуационный выход? Трагедия в Кемерове ничему не научила? А где проверки всех ТЦ Пензы? Мне кажется, на этом фото - серьезное нарушение», - предположил он.
Пользователь Лиза в комментариях вступила в дискуссию с автором поста, отметив, что никакой ошибки допущено не было.
«Стрелка «выход» указывает правильное направление. Надо всего-то пройти пару шагов вперед и повернуть направо», - сказала она, наглядно обозначив стрелкой направление.
ИА «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в региональное ГУ МЧС, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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