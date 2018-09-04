Пензенец обратился к водителям с просьбой включать поворотники

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04 сентября 2018, 10:02Общество
Житель Пензы в соцсети обратился к водителям с просьбой включать поворотники при совершении маневра.
По словам молодого человека, большое количество автолюбителей поворотник включает уже во врем маневра, а не заблаговременно, а иногда вообще забывает об этом, нарушая Правила дорожного движения (ПДД).
По наблюдениям пензенца, это нарушение – самое распространенное на дорогах, и оно провоцирует аварии. Пост поддержали пользователи Сети.
«Зачастую некоторые поворотник включают уже входя в поворот! Или сначала затормозят и потом включают. Тот, кто едет сзади, должен быть очень внимателен», - отметил пользователь Рустам.
«Мужчины, вы, конечно, извините, все говорят, что девушки плохо водят машину, но вы часто нарушаете ПДД, по-хамски ведете себя на дороге. Ничего не стоит повернуть направо из первой полосы», - добавила Наталья.
В целом, горожане поддержали обращение, напомнив о том, что нужно уважать друг друга на дороге и соблюдать Правила дорожного движения, а некоторым вообще пора обновить их в памяти, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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