Пензенец обнаружил в магазине электроники технику «с секретом»

Житель Пензы разместил в соцсети пост с фото, которое, по его словам, он сделал в одном из магазинов электроники. На снимках видно, что выставленным на витрине товаром кто-то пользовался.

Такое предположение можно сделать по грязным следам внутри кофемолки. Видно, что после использования ее даже не помыли.

Пользователи предположили, что это может быть витринный образец, который не подлежит продаже. Они рекомендовали уточнять все нюансы при покупке техники у продавца.

Также в пензенских группах появились фото из продуктового магазина, где в холодильнике в дальнем углу спрятаны чьи-то пакеты и контейнеры с едой. О таких фактах специалисты посоветовали сообщать администрации торговой точки, пишет ИА «Пенза-Пресс».