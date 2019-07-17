Пензенец обнаружил на своем участке человеческие останки

Житель Мокшанского района Пензенской области сделал неожиданное открытие. На территории своего участка неглубоко в земле он обнаружил человеческие кости. Находка заинтересовала не только правоохранителей, но и археологов. Экспертиза показала, что останкам около 3000 лет.

Изучение человеческих останков для следователей-экспертов - привычное дело, но этот случай выбился из общей массы. Специалисты не искали причину смерти человека и не пытались определить его личность, найденные кости пролежали в земле около 3000 лет.

«Это период, когда территория современного Пензенского региона, Посурья, Примокшанья, входила в ареал распространения срубной культурно-исторической области. Сейчас могу сказать, что мы имеем дело с костями, с останками, которые, вероятнее всего, принадлежали мужчине. Возрастной диапазон - от 18 до 35 лет», - рассказал заведующий антропологической лабораторией кафедры анатомии человека медицинского института ПГУ Дмитрий Иконников.

Кости обнаружил на своем участке житель Мокшанского района. Причем останки находились близко к поверхности - на глубине около полуметра. За 3000 лет, которые кости пролежали в земле, сохранилось около 60% скелета.

«Учитывая то, что пензенским экспертам было затруднительно дать категоричный ответ, нами было принято решение направить данные останки в Новосибирск. Там есть институт, который является одним на территории России, где проводят данные исследования. Для нашего межрайонного следственного отдела все-таки находка уникальная. Мы не каждый день, не каждый месяц находим останки подобного возраста», - сказала следователь Бессоновского межрайонного СУ СК РФ по Пензенской области Екатерина Тактаева.

Останки человека, который жил еще до нашей эры, отправятся в Пензенский государственный университет, где ученые продолжат исследовать археологическую находку.