Пензенец обменял японский мотоцикл на мешок цемента

Два обода от велосипеда и мешок с цементом. Такую посылку получил пензенец в обмен на японский мотоцикл.

Неудачная сделка в интернете заставила 21-летнего пензенца обратиться в полицию. Молодой человек лишился японского мотоцикла, которым хотел обменяться с незнакомцем из другого региона. Технику договорились отправить друг другу с транспортной компанией. Однако пензенцу пришло совсем не то, что он ждал.

«Вскрыв ящик, увидел в нем мешок с цементом и два обода. По габаритам все совпадало. Можно было предположить, что в закрытой коробке находится мотоцикл», - рассказал потерпевший.

Молодой человек попытался связаться с отправителем. Однако тот на телефонные звонки не отвечал и на связь не выходил.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность человека, который получил мотоцикл заявителя. Им оказался 18-летний житель города Анапа Краснодарского края. Оперативники задержали его и доставили в Пензу для проведения следственных действий. Подозреваемый пояснил, что на самом деле никакого мотоцикла для обмена у него не было, и он намеренно ввел потерпевшего в заблуждение. Похищенное путем обмана транспортное средство пензенца он разобрал на запчасти и продал», - прокомментировал заместитель следственного управления УМВД России по Пензе Олег Буканов.

Подозреваемый полностью возместил пензенцу нанесенный ущерб. Однако ему придется ответить перед законом. По статье «Мошенничество» злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.