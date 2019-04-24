Пензенец незаконно женил россиян на иностранцах

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина был председателем правления Пензенской городской общественной организации социальной защиты населения. Он организовал экзамены иностранцев по русскому языку, истории и основам законодательства. Мужчина помогал им получить разрешение на временное проживание с помощью заключения фиктивных браков с гражданами России.

Через некоторое время деятельность пензенца прикрыли. Он признал свою вину. В результате мужчине назначили один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Помимо этого, четыре фиктивных брака россиян с иностранцами, которые успел заключить пензенец, аннулировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».