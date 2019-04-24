Пензенец незаконно женил россиян на иностранцах

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24 апреля 2019, 14:03Криминал
30-летнего жителя Пензы осудили за организацию незаконного пребывания иностранцев в России.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина был председателем правления Пензенской городской общественной организации социальной защиты населения. Он организовал экзамены иностранцев по русскому языку, истории и основам законодательства. Мужчина помогал им получить разрешение на временное проживание с помощью заключения фиктивных браков с гражданами России.
Через некоторое время деятельность пензенца прикрыли. Он признал свою вину. В результате мужчине назначили один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Помимо этого, четыре фиктивных брака россиян с иностранцами, которые успел заключить пензенец, аннулировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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