26 января 2017, 12:34Криминал Пензенец незаконно помог мужчине получить свидетельство тракториста В Пензе 29-летнего исполнительного директора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования осудили за коммерческий подкуп.

По данным следствия, обвиняемый получил за оформление и выдачу свидетельств по специальности «тракторист» категории «В, С» 26 тыс. руб. Хотя в действительности обратившийся к нему за услугой мужчина обучение не проходил.

«При этом, по указанию директора составлялись фиктивные протоколы заседания квалификационной комиссии, а также приказы и другие организационно-распорядительные документы по учебному заведению в целях скрыть факт преступной деятельности», - пояснила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

В результате суд назначил молодому директору наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, также чиновник лишен права занимать должности на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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