Пензенец несколько дней был заложником своей квартиры

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01 ноября 2017, 15:04Общество
Пензенские спасатели прибыли на помощь мужчине, который из-за сломанного замка не мог выйти из квартиры.
Как сообщает пресс-служба пензенского поисково-спасательного центра, мужчина несколько дней был заперт у себя в квартире на улице Попова. Замок на входной двери сломался, поэтому он не мог выйти. Из-за долгого нахождения в квартире пензенец обессилел и на момент прибытия спасателей чувствовал себя плохо, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сотрудники спасательного центра в присутствии полиции вскрыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента.
«От медицинской помощи он отказался», - добавили в пресс-службе.
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