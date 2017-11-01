01 ноября 2017, 15:04Общество Пензенец несколько дней был заложником своей квартиры Пензенские спасатели прибыли на помощь мужчине, который из-за сломанного замка не мог выйти из квартиры.

Как сообщает пресс-служба пензенского поисково-спасательного центра, мужчина несколько дней был заперт у себя в квартире на улице Попова. Замок на входной двери сломался, поэтому он не мог выйти. Из-за долгого нахождения в квартире пензенец обессилел и на момент прибытия спасателей чувствовал себя плохо, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники спасательного центра в присутствии полиции вскрыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента.

«От медицинской помощи он отказался», - добавили в пресс-службе.

Общество

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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2017/11/1/9384624

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