09 ноября 2017, 14:03Общество Пензенец недоволен отсутствием подсветки моста на ул. Вяземского Житель Пензы просит осветить территорию рядом с мостом через железнодорожные пути на улице Вяземского.

С этой просьбой горожанин обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Много людей переходят мост через железнодорожную линию в районе улицы Вяземского. В утреннее и вечернее время там - полная темнота, ступенек не видно, на спуске перед мостом с обеих сторон лежит грязь и глина», - написал он.

По словам пензенца, рядом находится строительный склад.

«Можно было бы им осветить свою территорию, чтобы часть света освещала и мост», - предложил мужчина.

Информационное агентство направило по данному факту официальный запрос в мэрию, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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