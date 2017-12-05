05 декабря 2017, 15:31Общество Пензенец недоумевает: «Театральный проезд» - остановка или стоянка? Житель города Пензы возмущен, что на территории около остановки «Театральный проезд» стоят машины, которые мешают общественному транспорту.

Об этом мужчина сообщил в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Обратите внимание на ост. «Театральный проезд» на нечетной стороне улицы Володарского: от остановки общественного транспорта там ничего не осталось, да и негде этому самому транспорту останавливаться — сплошь стоянка легковых автомашин. Для того, чтобы сесть в троллейбус или маршрутку, которые просто притормаживают на проезжей части, нужно протиснуться между автомобилями. И как вообще на этом месте существует двустороннее движение? Там в одну сторону с трудом можно проехать», - написал он.

Информационное агентство направило по данному факту официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фотография: https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizgeo&utm_source=serp&l=map%2Cstv%2Csta&utm_medium=maps-desktop&mode=search&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&sll=45.018325%2C53.195047&ll=45.013833%2C53.193275&z=15&panorama%5Bpoint%5D=45.015539%2C53.198770&panorama%5Bdirection%5D=116.920549%2C-4.576920&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C62.676486

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