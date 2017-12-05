Пензенец недоумевает: «Театральный проезд» - остановка или стоянка?

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05 декабря 2017, 15:31Общество
Житель города Пензы возмущен, что на территории около остановки «Театральный проезд» стоят машины, которые мешают общественному транспорту.
Об этом мужчина сообщил в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».
«Обратите внимание на ост. «Театральный проезд» на нечетной стороне улицы Володарского: от остановки общественного транспорта там ничего не осталось, да и негде этому самому транспорту останавливаться — сплошь стоянка легковых автомашин. Для того, чтобы сесть в троллейбус или маршрутку, которые просто притормаживают на проезжей части, нужно протиснуться между автомобилями. И как вообще на этом месте существует двустороннее движение? Там в одну сторону с трудом можно проехать», - написал он.
Информационное агентство направило по данному факту официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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