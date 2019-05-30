Пензенец не смог вернуть деньги за просевший диван

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 мая 2019, 15:34Общество
Пензенская ассоциация потребителей не смогла отстоять в суде интересы местного жителя.
Пензенец купил мягкую мебель, через какое-то время сиденье дивана просело. Покупатель направил продавцу претензию, чтобы ему вернули деньги за товар, но мужчине отказали. Тогда он обратился в «Ассоциацию потребителей Пензенской области».
Частным учреждением была проведена экспертиза, согласно которой, в мебели были дефекты из-за нарушения технологий на производстве, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Однако в ходе рассмотрения дела установлено, что недостатки появились в процессе эксплуатации. Кроме того, претензии покупатель направил уже после истечения гарантийного срока – 18 месяцев. Истец попытался обжаловать решение, но его апелляцию оставили без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 мая 2019, 19:44В Кузнецке прошел праздник «Дети и хаски»
30 мая 2019, 19:42Пензенским полицейским вручили награды общероссийской премии
30 мая 2019, 19:37В Пензе стартовал фестиваль «Белинская весна»
30 мая 2019, 19:33Пензу посетила олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая
30 мая 2019, 19:29Пензенские приставы приняли участие в акции по сдаче крови
30 мая 2019, 19:21В Пензе сотрудники МЧС проверяют безопасность детских лагерей
30 мая 2019, 19:18Елена Фастова оценила Нижнеломовский завод по переработке индейки
30 мая 2019, 19:12Театр эстрады «Провинция» погрузил пензенцев в мир сказок