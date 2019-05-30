30 мая 2019, 15:34Общество

Пензенец не смог вернуть деньги за просевший диван

Пензенская ассоциация потребителей не смогла отстоять в суде интересы местного жителя.

Пензенец купил мягкую мебель, через какое-то время сиденье дивана просело. Покупатель направил продавцу претензию, чтобы ему вернули деньги за товар, но мужчине отказали. Тогда он обратился в «Ассоциацию потребителей Пензенской области».

Частным учреждением была проведена экспертиза, согласно которой, в мебели были дефекты из-за нарушения технологий на производстве, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Однако в ходе рассмотрения дела установлено, что недостатки появились в процессе эксплуатации. Кроме того, претензии покупатель направил уже после истечения гарантийного срока – 18 месяцев. Истец попытался обжаловать решение, но его апелляцию оставили без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA-3330726/

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