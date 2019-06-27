Пензенец не смог пройти мимо чужого рюкзака

После посещения бара в центре города пензенец остался без вещей, паспорта и денежных средств. С заявлением о пропаже рюкзака молодой человек обратился в ближайшее отделение полиции спустя несколько часов после инцидента.

«Отдыхали в компании, выпили очень много алкоголя. Потом я решил пойти домой, когда уже был слишком пьяный. Увидел рюкзак и не смог пройти мимо», - рассказал задержанный.

С его слов, то, что он совершил преступление, мужчина понял лишь на следующее утро, когда обнаружил рюкзак у себя дома. Однако отнести «находку» в полицию почему-то не решился. Вместе с вещами в сумке лежали документы и 2000 рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался житель Пензы 1986 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый признался в совершении данного преступления и раскаялся в содеянном. Он потратил похищенные денежные средства на личные нужды, а вещи и документы были изъяты сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия», - прокомментировала дознаватель отдела полиции №1 УМВД России по Пензе Ирина Захарушкина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.