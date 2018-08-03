Пензенец не смог доказать, что не вонзал нож в возлюбленную

Трагедия случилась 27 января. Установлено, что пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта женщина взяла нож и ударила им любимого, причинив легкий вред здоровью. В ответ на это мужчина также схватил холодное оружие и несколько раз вонзил в нее клинок. Пострадавшей пензенец вызвал «скорую», однако от полученных травм несчастная умерла в этот же день в больнице.

Во время судебного заседания мужчина свою вину признал, но лишь частично. Он пытался доказать, что не брал в руки нож, а клинок оказался в груди сожительницы случайно – она наткнулась на него, когда сожитель оттолкнул женщину, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Отмечено, что пензенец не впервые совершил особо тяжкое преступление. На этот раз его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить дочери убитой 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Адвокат мужчины подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».