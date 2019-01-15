Пензенец не пускал врачей «скорой» в квартиру

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15 января 2019, 10:01Общество
Житель Пензы не пускал врачей «скорой помощи», которые приехали оказать помощь женщине, в квартиру.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 14 января в доме по улице Бородина женщина вызвала «скорую». Когда медики приехали, они не смогли зайти внутрь, так как их не пускал мужчина. Врачам пришлось обратиться за помощью к сотрудникам ведомства.
Росгвардейцы вызвали на место бригаду аварийной службы и родственников хозяев квартиры. Они перекрыли подачу газа в жилище и попросили мать дебошира помочь открыть дверь.
Мужчину задержали, а женщину передали врачам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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