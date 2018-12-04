Пензенцы назвали заливаемый на Фонтанной площади каток травмоопасным

Жители Пензы могут остаться без новогодней горки. Дело в том, что у металлической конструкции, которую на протяжении нескольких лет устанавливали на площади Ленина, закончился срок эксплуатации. Во время аппаратного совещания мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился возвести горку, правда, снежную, на Фонтанной площади. Однако пока для ее создания не хватает «строительного материала» - чистого снега. Сейчас возле фонтана заливают каток, но, по мнению горожан, он будет травмоопасным.

На Фонтанной площади до конца декабря появятся сказочные персонажи из снега. Такое поручение 4 декабря дал мэр Пензы Виктор Кувайцев. Пока ответственные за выполнение задачи, а это специалисты городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, только начали разрабатывать варианты снежных скульптур. К этой работе планируют привлечь и студентов художественного училища. Центральной фигурой новогодней композиции должна стать горка из снега.

«Здесь нет другой возможности установить горку. Сейчас этот вопрос прорабатывается, ищем людей, которые сделают эти фигуры красиво, чтобы порадовать жителей города», - сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Если появление горки под вопросом, то небольшие снежные скульптуры сделают точно. Известно, что их не будут размещать по всему периметру площади - это усложнит уборку сотрудникам коммунальной службы. Пока же вокруг фонтана продолжают заливать каток. Сначала его должны полностью выровнять горячей водой. Замерзают слои довольно долго - причина также в погоде. Температура воздуха еще недостаточно низкая. Во всяком случае, каток планируют открыть до 15 декабря. Однако некоторые жители Пензы советуют не выходить на новый каток. Так, по мнению Эдуарда Мартиросяна, дети там рискуют получить серьезные травмы.

«Складывается травмоопасная ситуация. Надо дорабатывать каток, оградить чем-нибудь внешний и внутренний периметры», - призвал он.

Перенесут ли навсегда каток с площади Ленина к фонтану - пока не известно. Между тем, главную пензенскую площадь также готовят к Новому году. Рядом с елкой начали собирать домик Деда Мороза, а ближе к улице Московской уже установили арт-объект из цифр «2019».