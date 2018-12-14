Пензенец навсегда «успокоил» пьяного брата

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ночь с 30 июня на 1 июля братья были дома. Один из них был сильно пьян, он начал бить посуду и смотреть телевизор на высокой громкости. Мужчина попытался успокоить дебошира, но тот начал кричать на него. Тогда пензенец толкнул обидчика на диван и избил его. Через некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Адвокат пензенца подал апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».