Пензенец навсегда «успокоил» пьяного брата

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14 декабря 2018, 11:34Криминал
27–летнего жителя Пензы осудили за причинение смерти по неосторожности брату.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ночь с 30 июня на 1 июля братья были дома. Один из них был сильно пьян, он начал бить посуду и смотреть телевизор на высокой громкости. Мужчина попытался успокоить дебошира, но тот начал кричать на него. Тогда пензенец толкнул обидчика на диван и избил его. Через некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.
Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Адвокат пензенца подал апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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